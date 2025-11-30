Matías Viña provoca antigo clube: 'O Palmeiras não tem mundial'

Durante a festa da conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo neste domingo (30) no centro do Rio de Janeiro, não faltaram provocações ao Palmeiras que foi derrotado por 1 a 0 no Estádio Nacional de Lima, no Peru, na noite deste sábado (29). Matías Viña, lateral rubro-negro, estava em cima do trio elétrico, que desfilava pelas ruas da capital fluminense, e incentivado por De Arrascaeta alfinetou o rival. Veja.

Viña foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras

Matías Viña, que hoje atua pelo Flamengo, teve passagem pelo Palmeiras onde conquistou títulos. O lateral fazia parte da delegação palmeirense que venceu o Santos, na final da Libertadores, por 1 a 0 no Maracanã no dia 30 de janeiro de 2021. Aquela edição de 2020 se estendeu até o ano seguinte por causa da pandemia do coronavírus.

Durante o evento no centro de Rio de Janeiro, mais de 500 mil pessoas estiveram presentes pelas ruas da região para acompanhar o desfile do trio elétrico que trazia os jogadores do Flamengo que conquistaram o tetracampeonato da Libertadores da América. Foram destacados mais de mil homens da polícia militar para a segurança da festa.

Matías Viña conquistou a Libertadores em 2020 pelo Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras)

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (03) para enfrentar o Ceará pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Vencendo conquista mais um título: de campeão do brasileirão de 2025.

