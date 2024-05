Sob forte pressão, Flamengo tem chance de amenizar crise e dormir na liderança do Brasileirão

Tite está sob pressão no Flamengo, mas busca amenizar crise diante do Corinthians (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dia após os fortes protestos realizados por torcedores organizados no Ninho do Urubu, o Flamengo tenta amenizar a crise esportiva diante do Corinthians. E em caso de vitória, o Rubro-Negro pode encerrar o sábado na liderança do Brasileirão.

➡️ Isso é Flamengo! Aposte R$100 no Lance! Betting e fature mais de R$400 se o Rubro-negro vencer os dois tempos contra o Corinthians

Após um período conturbado por conta de tropeços, maus resultados e chance de ser eliminado da Libertadores na fase de grupos, a equipe de Tite tem a chance de dar uma resposta. No entanto, o time precisa reencontrar o equilíbrio de outrora e espera contar com Arrascaeta.

O meia vem sendo parte essencial do sucesso do Flamengo no início da temporada, enquanto sua ausência está pesando no aproveitamento do clube em 2024. Ainda assim, é improvável que o camisa 14 atue durante os 90 minutos após duas semanas sem entrar em campo.

Por outro lado, o Corinthians também não vive uma grande fase dentro das quatro linhas. Em cinco partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, o Timão só marcou gols em apenas um jogo diante do Fluminense.

Em casa, o Flamengo deve encontrar um cenário desafiador no Maracanã com uma torcida que pretende jogar junto, mas que cobrará um desempenho melhor. Apenas um resultado positivo talvez não seja suficiente, como não foi diante do Amazonas, pela Copa do Brasil.

Sem Bruno Henrique, o Rubro-Negro precisará encontrar soluções para preencher o lugar deixado por um dos principais atletas de Tite. Não é uma missão fácil achar esse substituto por conta da história do camisa 27, mas também pela qualidade do atacante.

Com semanas chaves pela frente, o Flamengo vê uma oportunidade de iniciar uma sequência positiva com três jogos consecutivos no Rio de Janeiro. E amenizar a crise antes que o buraco que está sendo cavado seja mais fundo.