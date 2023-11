Terceira contratação mais cara da história do Rubro-Negro e esquecido no banco de reservas da equipe carioca durante a passagem do técnico Jorge Sampaoli, o atacante ganhou sobrevida com a chegada do ex-treinador da Seleção Brasileira. No curto período, ele voltou a demonstrar lampejos do jogador que brilhou na Copa América de 2019, justamente sob comando de Adenor Bachi.