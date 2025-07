Comentarista chama atenção para valores de alvo do Flamengo: ‘Não é responsável’

O Flamengo encaminhou a contratação do ponta Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Conforme apurado pelo Lance!, a diretoria Rubro-Negra irá desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) na transação. O fato chamou atenção do jornalista Arnado Ribeiro, que criticou a investida do clube no jogador.

Durante a programação do canal UOL Esportes, desta sexta-feira (25), o comunicador disparou contra os valores investidos no atleta. Arnaldo classificou a ação da diretoria do Flamengo como irresponsável e chegou a compará-la com a chegada de Vitor Roque ao Palmeiras.

- Não vejo como responsável, ou admirável, um clube contratar um jogador por 25 milhões de euros, na atual circustância do país. Não acho um golaço. Assim como a gente discutiu esse mesmo tipo de investimento feito pelo Palmeiras no Vitor Roque, vamos discutir essa possível transferência do Flamengo.

- Isso, pelo Samuel Lino. Que já passou pelas categorias de base do clube carioca. Hoje, tem mercado europeu. Mas é um investimento em jogadores que não são garantia de retorno, nenhum dos dois dão garantia de títulos sozinhos. Acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condições de fazer, sem quebrar os cofres - concluiu.

Samuel Lino no Flamengo?

O clube carioca chegou a acordo com Samuel Lino, do Atlético de Madrid, nesta sexta-feira (25). Agora, o a diretoria rubro-negra trabalha para concretizar a contratação do brasileiro, de 25 anos, junto ao clube espanhol. Vale destacar, que o acerto por 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões), é inferior da pedida inicial do time Colchonero, de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 162,25 milhões).

Quem é Samuel Lino?

Ponta-esquerda de 25 anos, Samuel Lino iniciou sua trajetória no futsal antes de integrar a base do São Bernardo. Estreou como profissional 2017 pela Série D, e foi emprestado ao sub-20 do Flamengo. Contudo, apesar de participar da conquista da Copinha em 2018, teve dificuldades de adaptação no Rio de Janeiro e retornou ao clube paulista no mesmo ano.

Em 2019, o atacante transferiu-se para o Gil Vicente, de Portugal, onde se destacou ao longo de três temporadas. Por lá, acumulou 101 jogos, 27 gols e seis assistências, chamando atenção do Atlético de Madrid.

Samuel Lino chegou à capital espanhola no início da temporada 2022/23, mas foi imediatamente emprestado ao Valencia para ganhar experiência. Pelos Morcegos, o brasileiro disputou 41 partidas e fez oito gols, além de duas assistências.

Em 2023/24, retornou ao Atlético de Madrid e conquistou seu espaço. Foram 46 jogos na primeira temporada integrado ao elenco, com oito gols e oito assistências. Além disso, se adaptou ao esquema com três zagueiros de Diego Simeone e atuando como ala pela esquerda.

Na última temporada, contudo, Samuel Lino teve menos minutos, mas participou de 47 jogos do Atleti e contribuiu com quatro gols e seis assistências. O atacante passou a treinar em grupo separado após a disputa do Mundial de Clubes e tem saída provável, com o Flamengo se destacando entre os interessados.