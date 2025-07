Jornalista questiona alvo do Flamengo: ‘Não sei se é melhor que o Varela’

O Flamengo está ativo no mercado de transferências em busca de reforços para a última metade da temporada. Um dos alvos da diretoria rubro-negra é Emerson Royal, atualmento no Milan. Ao analisar a possível chegada do atleta, o jornalista José Trajano questionou a transação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a programação do canal UOL Esportes, no Youtube, nesta sexta-feira (25), o comunicador comparou o possível novo reforço com Guillermo Varela. O uruguaio está presente no elenco rubro-negro desde 2023, e Trajano não tem certeza se Emerson Royal é melhor que o atual jogador do clube.

- Estou pensando aqui. Royal, de onde vem. Me lembra a marca de gelatina. Agora, o jogador é bom. Pode ser um reforço, o Flamengo precisa de lateral direito, mas não sei se ele é melhor que o Varela, por exemplo - José Trajano.

continua após a publicidade

Busca por Emerson Royal

O Flamengo está no mercado na busca de um substituto para Wesley. O jovem jogador do clube está próximo de ser vendido para a Roma, da Itália. Para o lugar do Garoto do Ninho, a diretoria Rubro-Negra estuda a chegada de Emerson Royal.

Já existe um acordo para a contratação do jogador. O lateral-direito de 26 anos chega ao Rio de Janeiro na manhã de sábado (26) para ser submetido a exames médicos e assinar o contrato.

continua após a publicidade

O brasileiro vinha negociando com o Besiktas, da Turquia, e tinha viagem marcada para concretizar a transferência. Havia, inclusive, acordo verbal entre o Milan e o clube turco, que chegaria por empréstimo com opção de compra. Contudo, o Fla entrou na jogada e mudou o cenário.

O Rubro-Negro irá desembolsar cerca de nove milhões de euros (R$ 58 milhões na cotação atual) por parte dos direitos econômicos de Emerson Royal. O acerto foi inicialmente publicado pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmado pelo Lance!.