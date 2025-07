Das mãos de Arrascaeta, Varela recebe homenagem no Flamengo

Guillermo Varela recebeu, das mãos do companheiro Giorgian de Arrascaeta, placa por ter completado 100 jogos pelo Flamengo. A homenagem aconteceu nesta sexta-feira (25), no CT Ninho do Urubu, com presença da imprensa.

O lateral-direito chegou a marca na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão, no último dia 12. Ao total, o Varela acumula 103 jogos, três gols e três assistências com o Manro Sagrado.

- Entregando aqui a placa para o Varela, que tá completando 100 jogos. Cento e pouco, né, já passou. Uma marca importante aqui no clube, e vim dar os parabéns para ele - disse Arrascaeta.

- Obrigado. Obrigado ao clube, obrigado ao Arrasca também, e por essa placa com os 100 jogos. Esperemos que seja muito mais - agredeceu Varela.

Varela durante partida do Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Questionado se a renovação se contrato com o Flamengo estava certa, Varela disse: "Quase".