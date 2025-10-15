Ao Lance!, Hernane relembra goleada histórica do Flamengo contra o Botafogo: ‘Inspirado’
Camisa 9 marcou três gols no clássico
Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Em busca dos três pontos no Brasileirão para encostar no líder Palmeiras, o Rubro-Negro pode se inspirar em resultados marcantes da história do clássico, como o confronto na Copa do Brasil de 2013. Para esquentar a partida, o Lance! entrevistou Hernane Brocador, autor de três gols na vitória por 4 a 0.
Com 59.848 torcedores no Maracanã, o Flamengo teve uma atuação de galã contra o rival. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o time de Jayme de Almeida atropelou a equipe de Oswaldo de Oliveira. Brocador relembrou como foi esse jogão.
— Com certeza (virada de chave). Os jogadores que o Botafogo tinha eram de muita qualidade, era um time muito entrosado. Tanto que a gente vai para o primeiro jogo, o 1 a 1, e o Botafogo foi melhor que o Flamengo. E meio que deu um susto na gente, já que não esperávamos um time tão forte — iniciou Hernane Brocador ao Lance!.
— No jogo da volta a gente foi muito mais concentrado, sabendo que aquele jogo poderia mudar o patamar do Flamengo. Ir de um time desacreditado, a uma equipe que poderia brigar por algo em 2013. E aí a gente foi para a partida, eu muito mais inspirado. Nesse dia, eu dormi muito bem, mas o meu dia não foi muito bom. Estava ansioso para começar a partida. Tentei dormir um pouquinho a tarde, não consegui. E, logo no início do jogo, um (gol) do Brocador (risos). Volto do intervalo, três a zero (mais dois gols dele) — completou.
Poderiam ser quatro gols, mas Hernane presenteou Léo Moura
Além dos três gols marcados, Hernane sofreu o pênalti que resultou no quarto tento. O Brocador, no entanto, ao invés de ir para a cobrança, optou por presentear Leonardo Moura, companheiro de elenco, que fazia aniversário naquele dia.
— Eu ia bater o pênalti. Se eu batesse o pênalti (e fizesse o gol), seria um dos poucos jogadores a marcar quatro gols em um clássico. Mas era dia do aniversário do Léo Moura, então presentiei ele. No almoço eu já tinha dado os parabéns para ele, e falei: 'Léo, mais tarde te dou os seus parabéns (de novo)' — explicou Hernane.
O Flamengo entrou em campo com: Felipe; Léo Moura, Chicão, Wallace Reis e André Santos; Amaral, Luiz Antônio, Elias e Carlos Eduardo; Paulinho e Hernane.
Próximos jogos do Flamengo
- Brasileirão - 15/10: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
- Brasileirão - 19/10: Flamengo x Palmeiras - Maracanã
- Libertadores - 22/10: Flamengo x Racing - Maracanã
- Brasileirão - 25/10: Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão
- Libertadores - 29/10: Racing x Flamengo - El Cilindro
