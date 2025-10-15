Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Em busca dos três pontos no Brasileirão para encostar no líder Palmeiras, o Rubro-Negro pode se inspirar em resultados marcantes da história do clássico, como o confronto na Copa do Brasil de 2013. Para esquentar a partida, o Lance! entrevistou Hernane Brocador, autor de três gols na vitória por 4 a 0.

Com 59.848 torcedores no Maracanã, o Flamengo teve uma atuação de galã contra o rival. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o time de Jayme de Almeida atropelou a equipe de Oswaldo de Oliveira. Brocador relembrou como foi esse jogão.

— Com certeza (virada de chave). Os jogadores que o Botafogo tinha eram de muita qualidade, era um time muito entrosado. Tanto que a gente vai para o primeiro jogo, o 1 a 1, e o Botafogo foi melhor que o Flamengo. E meio que deu um susto na gente, já que não esperávamos um time tão forte — iniciou Hernane Brocador ao Lance!.

Hernane na vitória do Flamengo por 4 a 0 contra o Botafogo (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!/AFP)

— No jogo da volta a gente foi muito mais concentrado, sabendo que aquele jogo poderia mudar o patamar do Flamengo. Ir de um time desacreditado, a uma equipe que poderia brigar por algo em 2013. E aí a gente foi para a partida, eu muito mais inspirado. Nesse dia, eu dormi muito bem, mas o meu dia não foi muito bom. Estava ansioso para começar a partida. Tentei dormir um pouquinho a tarde, não consegui. E, logo no início do jogo, um (gol) do Brocador (risos). Volto do intervalo, três a zero (mais dois gols dele) — completou.

Poderiam ser quatro gols, mas Hernane presenteou Léo Moura

Além dos três gols marcados, Hernane sofreu o pênalti que resultou no quarto tento. O Brocador, no entanto, ao invés de ir para a cobrança, optou por presentear Leonardo Moura, companheiro de elenco, que fazia aniversário naquele dia.

— Eu ia bater o pênalti. Se eu batesse o pênalti (e fizesse o gol), seria um dos poucos jogadores a marcar quatro gols em um clássico. Mas era dia do aniversário do Léo Moura, então presentiei ele. No almoço eu já tinha dado os parabéns para ele, e falei: 'Léo, mais tarde te dou os seus parabéns (de novo)' — explicou Hernane.

Léo Moura comemora gol com Hernane (Foto de Ricardo Ramos/Lancepress!)

O Flamengo entrou em campo com: Felipe; Léo Moura, Chicão, Wallace Reis e André Santos; Amaral, Luiz Antônio, Elias e Carlos Eduardo; Paulinho e Hernane.

