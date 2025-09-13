O Flamengo conseguiu neste sábado (13) efeito suspensivo para Bruno Henrique, liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para disputar jogos até o julgamento do recurso da defesa pelo Pleno do Tribunal. Apesar disso, o atacante não enfrenta o Juventude neste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão.

O clube informou que o camisa 27 se queixou de dores depois do treinamento deste sábado (13) e fará um controle de carga visando a disputa do jogo de quinta-feira (18), contra o Estudiantes, pela Libertadores. O atleta sequer viajou com o grupo a Caxias do Sul.

Caso seja mantida após julgamento no pleno do STJD, a pena de 12 jogos para Bruno Henrique precisa ser cumprida em jogos do Campeonato Brasileiro, a mesma competição do caso. Para que o atleta rubro-negro tenha que cumprir suspensão em outras competições, principalmente internacionais, a Procuradoria precisar entrar com uma notificação no pleno.

Relembre o caso de Bruno Henrique

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do DF em junho, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.

A investigação da Polícia Federal começou em agosto de 2023. Em novembro, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano.

Comemoração de Bruno Henrique em Flamengo x Internacional pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

