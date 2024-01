Lorran chegou ao Flamengo com 13 anos de idade. Aos 15, o jovem já era titular da equipe sub-17. A sua habilidade e poderio o fez pular etapas, e com 16 anos, ele estreou no time principal, pelo Campeonato Carioca, e marcou gol na competição. Dessa forma, o camisa 10 ultrapassou Vini Jr e se tornou o jogador mais novo a balançar as redes pelo profissional.