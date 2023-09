Apresentado em julho, Rossi estreou pelo clube na quarta-feira (20), contra o Goiás, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar de pouco exigido no duelo, muito por conta do ritmo imposto pelas equipes, o goleiro foi seguro nas jogadas aéreas e bem com os pés, característica apreciada pelo comandante do Flamengo.