Rossi é vazado depois de 1135 minutos sem sofrer gols na estreia do Flamengo na Libertadores

Rossi sofreu primeiro gol no ano na estreia do Flamengo na Libertadores contra o Millonarios (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 21:04 • Bogotá (COL)

O goleiro Rossi já havia batido o recorde de Canterele e chegou a ficar 1135 minutos sem sofrer gols com a camisa do Flamengo. No entanto, o argentino foi vazado na estreia da Libertadores diante do Millonarios.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Pouco depois do Rubro-Negro abrir o placar com Pedro convertendo uma cobrança de pênalti, a equipe colombiana buscou a igualdade com Daniel Ruiz aproveitando um cruzamento da direita. Em uma bobeada da zaga, o atacante, que entrou na segunda etapa, estufou as redes.

Esse foi o primeiro gol sofrido por Rossi na temporada, uma vez que o Flamengo já havia levado um gol em uma partida contra o Nova Iguaçu, pela Taça Guanabara. No entanto, Matheus Cunha foi o goleiro daquele jogo, uma vez que o elenco principal estava realizando pré-temporada nos Estados Unidos.