O Flamengo inaugurou, nesta sexta-feira (4), o novo museu da Gávea, mas um outro assunto esteve presente no papo de Rodolfo Landim com a imprensa: a situação do atacante Pedro.



O presidente disse que o assunto foi resolvido e comentou sobre o possível interesse do Benfica em contratar o atleta nesta janela de transferências. O valor da multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros, R$ 555 milhões na cotação atual.



