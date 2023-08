Não menos importante, o Museu Flamengo reserva um ala essencial para a história do clube: o Espaço 81. Nele, está o troféu do Mundial de Clubes e da Copa Libertadores da América. Icons com fotos dos consagrados jogadores do "ano de ouro", faixa comemorativa e flores de cerejeira, árvore típica do Japão, dão o charme especial ao ambiente.