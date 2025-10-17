menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo terá fator casa a seu favor em duas decisões seguidas na temporada

Rubro-Negro recebe Palmeiras e Racing no Maracanã

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
06:30
Torcida Flamengo Maracanã estádio
imagem cameraTorcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo terá, nos próximos dias, os dois principais jogos em seu calendário até aqui. Afinal, no domingo (19), encara o Palmeiras, líder do Brasileirão. Já na próxima quarta-feira, enfrenta o Racing, pela Libertadores. Para esses confrontos, o time de Filipe Luís contará com o fator casa a seu favor, com o Maracanã lotado em ambos os compromissos.

O jogo entre Flamengo e Palmeiras é considerado uma decisão antecipada do Brasileirão. O Verdão é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Rubro-Negro, com 58 pontos, é o segundo colocado. Ambas as equipes, aliás, contam com um jogo a menos.

Para essa partida, os ingressos estão esgotados. No site oficial do clube carioca consta que os ingressos para o setor Maracanã Mais estão reservados. Caso o tempo expire, eles voltarão para venda.

Jogo de ida das semifinais da Libertadores

Cerca de 45 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Racing. Para esse confronto, o ingresso mais barato custa R$ 350 (inteira).

A entrada mais barata é para o Setor Sul. O ingresso para o Setor Norte, destinado as principais torcidas organizadas do time carioca, está no valor de R$ 400. A venda começa na manhã desta terça-feira, às 10h. Inicialmente, apenas sócios-torcedores poderão adquirir os bilhetes.

A comercialização para o público geral começa nesta sexta-feira, às 10h.

Veja os próximos jogos do Flamengo no Maracanã

19/10 - Flamengo x Palmeiras - Maracanã (16h)
22/10 - Flamengo x Racing - Maracanã (21h30)

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Central Córdoba
Rubro-negros no Maracanã em jogo do Flamengo pela Copa Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

