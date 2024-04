React: Léo Ortiz tem grande jogo na estreia pelo Flamengo e dá demonstrações de liderança e do espírito do clube

Léo Ortiz comemorando primeiro gol com a camisa do Flamengo (MAURO PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na estreia com a camisa do Flamengo, Léo Ortiz não parece ter sentido o peso do manto no duelo contra o Palestino. O zagueiro teve uma atuação sólida e foi um dos melhores homens de Tite em campo no confronto pela Libertadores.

Apesar da grandeza do jogo, o defensor não se mostrou tímido na partida, chamou a responsabilidade, gesticulou com seus companheiros e foi uma espécie de xerife. Mesmo atuando ao lado de Léo Pereira, que é um atleta consolidado no elenco e que veste há anos o uniforme do Mais Querido.

O gol marcado por Léo Ortiz aos 39 minutos do segundo tempo apenas coroou uma grande exibição que era possível enxergar. E nos dois lados do campo, uma vez que o zagueiro já havia ameaçado a meta do adversário na etapa inicial.

Pouco exigido no primeiro tempo, o reforço contratado junto ao RB Bragantino não tardou para ganhar um duelo mano a mano com Sosa, que poderia gerar perigo a meta de Rossi. E quase balançou as redes aproveitando um cruzamento de Luiz Araújo na segunda trave. Após a defesa de Rigamonti, o camisa três se lamentou por alguns segundos caído no gramado do Maracanã

Léo Ortiz em ação na defesa marcando Zúñiga, do Palestino (Gabriel Gaudencio/Lance!)

Na segunda etapa, Léo Ortiz foi mais exigido por conta das chegadas do Palestino ao ataque, mas o defensor deu conta do recado. Amorteceu uma finalização perigosa de Abrigo para que Rossi completasse a intervenção. Não se escondeu da partida, demonstrou versatilidade ao optar por sair jogando de forma mais curta, mas também com bolas longas.

Em pouco tempo, o zagueiro parece ter entendido o espírito do clube. Embora já tenha chegado com credenciais muito positivas, o defensor de 28 anos confirmou as expectativas que foram criadas sobre ele desde chegada. Resta saber quando será a nova oportunidade de mostrar serviço em uma competição com Fabrício Bruno e Léo Pereira.

Léo Ortiz se antecipa a marcação para marcar seu primeiro gol com o Flamengo (Gabriel Gaudencio/Lance!)