Rápida adaptação, carisma e protagonismo: Carrascal se torna peça fundamental no Flamengo

Carisma, qualidade e futebol em alta. Carrascal não precisou de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e ao jeito flamenguista de ser. Um dos jogadores preferidos dos torcedores do Flamengo, o colombiano foi o responsável pela vitória por 1 a 0 sobre o Vasco na última quarta-feira (21). O placar coroou mais uma grande atuação do atleta.

O desempenho de Carrascal contra o rival carioca não chamou a atenção apenas dos rubro-negros, mas também de torcedores estrangeiros. Veículos de imprensa de fora do Brasil enalteceram o gol do colombiano no clássico.

Contra o rival, o colombiano, além do gol, deu quatro passes decisivos, acertou quatro cruzamentos e venceu oito duelos.

Números de Carrascal no Flamengo x Vasco

⚽️ 1 gol

🔑 4 passes decisivos (!)

↪️ 4/7 cruzamentos certos (!)

💪 8/14 duelos ganhos (!)

💨 2/4 dribles certos

🆚 3 desarmes (!)

Carrascal superou as expectatitvas dos torcedores do Flamengo

No Flamengo desde agosto de 2025, Carrascal, assim que chegou ao clube carioca, foi tratado pelos torcedores como substituto imediato de Arrascaeta. O jogador, no entanto, assim como o técnico Filipe Luís, optou por não assumir esse rótulo. Posteriormente, o colombiano justificou em campo a sua decisão, podendo atuar ao lado do uruguaio.

Com rápida adaptação no Rio, em sintonia com o clube e com os torcedores, Carrascal vem assumindo o protagonismo quando entra em campo com a camisa rubro-negra. Se fora das quatro linhas o jogador chama a atenção pelo seu carisma, dentro delas entrega muita eficiência e, além disso, grande qualidade com a bola nos pés.

Carrascal com a taça da Libertadores do Flamengo (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

Sondagens de fora do país

Após o segundo semestre do ano passado em alta, Carrascal entrou no radar de clubes da Europa, como Napoli, da Itália, e Olympique de Marselha, da França. Com sondagens pelo atleta, o Flamengo estipulou o valor para negociá-lo: 30 milhões de euros (R$ 186 milhões).

Para se dimensionar a evolução de Carrascal pelo Rubro-Negro, o jogador foi contratado por 12 milhões de euros. Ou seja, seu valor de mercado aumentou um pouco mais que dobrou.

