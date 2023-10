Thiaguinho, atacante, 22 anos



É o que tem menos chances de ser aproveitado no Flamengo de 2024. Contratado em 2020, acumula diversos empréstimos e sem muito sucesso. No primeiro semestre de 2023, defendeu o CSA na Copa do Brasil e Série C. Desde julho., está no Sampaio Corrêa, mas não conseguiu virar titular no time que briga na parte de baixo da tabela da Série B.



André, atacante, 21 anos



Outro cria do Ninho sem espaço com Sampaoli e que foi emprestado nos últimos meses. O destino foi o Estrela Amadora, da primeira divisão de Portugal, onde ficará até junho de 2024. Até o momento, disputou apenas dois jogos, em ambos saindo do banco de reservas. Terá o restante da temporada para mostrar serviço. Não há opção de contrato no empréstimo.