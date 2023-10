Programação da semana do Flamengo:



Domingo (15/10) - Folga

Segunda (16/10) - Treino no Ninho do Urubu

Terça (17/10) - Treino no Ninho do Urubu

Quarta (18/10) - Treino no Ninho do Urubu e viagem para Belo Horizonte

Quinta (19/10) - Jogo contra o Cruzeiro



