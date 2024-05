Quase lá! Polêmica da licitação do Maracanã deve terminar em breve

Foto: Reprodução / X







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 17:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Após muita polêmica, a dupla Fla-Flu deve ser anunciada como vencedora da licitação do Maracanã na próxima terça-feira (04). A proposta de Flamengo e Fluminense foi superior a do Vasco SAF, além da quantidade de jogos ofertados também ter pesado.

Por fim, Fla e Flu receberam 120,2 de pontuação, contra 97 de Vasco e WTorre. A assinatura do contrato deve acontecer ainda no mês de junho.

Vasco deve entrar na justiça comum contra Flamengo e Fluminense

Mesmo sem entrar com recurso até o momento, o Vasco deve protestar na justiça comum pela gestão do Complexo Maracanã.

Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde abril de 2019, com Termo de Permissão de Uso que foi renovado seguidamente. Apenas na última renovação e mediante cobrança do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE_RJ), o Governo abriu para concorrentes. Nesta época, o Vasco, que reclamava participação na gestão, abriu mão do processo alegando favorecimento aos rivais cariocas no TPU, a sigla do termo de uso provisório do equipamento público.