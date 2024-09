Quanto o Flamengo vai receber pela classificação à semifinal da Copa do Brasil?

Flamengo garantiu premiação milionária com classificação à semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 23:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a classificação à semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo assegurou R$ 9,45 milhões em premiação paga pela CBF. A equipe de Tite derrotou o Bahia nos dois confrontos e venceu no agregado por 2 a 0.

Na próxima fase, o Rubro-Negro encara o Corinthians, que avançou do Juventude, em confrontos de ida e volta. De acordo com o calendário base da competição, as partidas devem ser disputadas nos dias 2 e 16 de outubro.

Os mandos de campo ainda não foram definidos, mas devem ser sorteados nos próximos dias e divulgados pela CBF. Além da vaga na final pelo título nacional, os clubes também podem embolsar mais dinheiro caso cheguem na decisão.

O campeão da Copa do Brasil conquistará R$ 73,5 milhões, enquanto o vice-campeão receberá R$ 31,5 milhões. No total, o Flamengo já ganhou mais de R$ 19 milhões desde a sua estreia na competição em 2024.