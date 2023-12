- No começo foi difícil a adaptação. No primeiro mês (agosto 2022), senti que o futebol brasileiro era de outro nível, jogado a cada três dias, com lesões que me deixaram muito tempo fora. Mas recorri a nutricionista, a preparador físico, mudei alimentação e força, e isso me ajudou muito a me adaptar ao futebol brasileiro. Sampaoli me recuperou a confiança e pude manter isso até o fim do campeonato. Muito agradecido a ele -, disse.