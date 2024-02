- Estou muito bem. A adaptação com o calor é pesada, mas estou me sentindo cada vez melhor no campo com meus companheiros. Muita ansiedade. O último jogo acompanhei do lado de fora, já se via a torcida no Maracanã e dava vontade de estar dentro. Estou muito melhor fisicamente. No próximo jogo, estarei pronto para a estreia.