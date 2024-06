Prefeitura do Rio de Janeiro libera caminho para construção do estádio do Flamengo

(Foto: Divulgação / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 11:06 • Rio de Janeiro

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, confirmou a desapropriação do terreno do Gasômetro, na manhã deste domingo (23). A decisão foi tomada para que o Flamengo possa avançar pela construção do seu estádio.

Confira abaixo o comunicado do Clube de Regatas do Flamengo, em suas redes sociais:

O Clube de Regatas do Flamengo parabeniza a decisão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em desapropriar o terreno do Gasômetro, na região portuária.

A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e propicia um passo importantíssimo na realização do projeto para erguer o estádio próprio do Flamengo, sonho de toda a Nação Rubro-Negra.

A diretoria do Flamengo tem plena consciência da importância desta obra tanto para o nosso clube como também para a revitalização de uma das mais tradicionais áreas de nossa cidade.

Nosso projeto prevê um enorme investimento financeiro no local, capaz de ajudar na transformação de toda a região do entorno do novo estádio, valorizando em muito a área e entregando para a nossa cidade um novo e moderno espaço, tanto de entretenimento quanto comercial.

Ganharão a cidade e todos os cariocas. Ganharão o Flamengo e toda a Nação Rubro-Negra.

Fica o nosso registro dos mais sinceros agradecimentos ao prefeito Eduardo Paes e ao Deputado Federal Pedro Paulo pela sensibilidade que ambos sempre tiveram a respeito deste tema e pela visão empreendedora e positiva em relação ao desenvolvimento econômico e social da cidade do Rio de Janeiro.