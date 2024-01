O Flamengo irá enfrentar o Philadelphia Union pela pré-temporada de amistosos, no Al Lang Stadium, em Tampa Bay, nos Estados Unidos. Enquanto o Rubro-Negro venceu o Audax-RJ, pela estreia do Carioca, o time da Pensilvânia perdeu para o Cincinnati na semifinais da MLS. O jogo será realizado neste domingo (21), às 16h e com transmissão do SporTV.