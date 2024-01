⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ COMEÇOU COM TUDO! Com um minuto de jogo, Léo Pereira aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou para o gol e contou com a contribuição de Leandro para abrir o placar para o Flamengo



2️⃣ PRIMEIRO DE 2024! Artilheiro em 2023, Pedro aproveitou cruzamento rasteiro de Gerson no fim do primeiro tempo e finalizou de calcanhar para marcar o segundo do Rubro-Negro



3️⃣ FÁCIL! Ainda na etapa inicial, Cebolinha aproveitou uma rebatida da zaga do Audax após tentativa de passe de Arrascaeta, saiu na cara do gol e bateu de chapa para ampliar o placar



4️⃣ QUE FALHA! Varela aproveitou uma bola de fora da área, soltou uma bomba e contou com mais uma contribuição do goleiro Leandro, que bateu roupa e frangou mais uma vez



5️⃣ INACREDITÁVEL! Na melhor chance do Audax, João Cabral surgiu na segunda trave após cobrança de escanteio, mas finalizou por cima do gol perdendo uma chance incrível