Pedro marca contra o Atlético-GO e chega aos 30 gols na temporada; veja os números!

A boa fase do Flamengo na temporada tem vários responsáveis, mas um deles é bastante claro. Pedro Guilherme, artilheiro da equipe na temporada, marcou contra o Atlético-GO e chegou, contando com amistosos, ao gol número 30 no ano.

Números de Pedro

⚔️ 40 Jogos (com amistosos)

⚽️ 30 Gols

🎯 7 Assistências

🏆 5 Gols na Libertadores 2024

🎖 Artilheiro do Campeonato Carioca

🏅 37 Participações G/A

Artilheiro do Brasil e do Brasileirão

Flamengo vence o Atlético-GO e assume a liderança do Brasileirão

Flamengo e Atlético-GO se enfrentaram neste domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Maracanã. Pedro e Arrascaeta marcaram os gols da vitória do Rubro-Negro, que valeu a liderança do Brasileirão.

Como é de praxe, o Flamengo dominou a partida no Maracanã. Pedro, iluminado, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Depois disso, a equipe recuou e tomou alguns sustos, mas nada grave.

Na segunda etapa, o Flamengo parecia desligado, mas Rossi fez boas defesas e impediu o empate do Dragão. Quando o Atlético-GO vivia seu melhor momento, Arrascaeta definiu a partida com um belo chute.

✅ FICHA TÉCNICA - Flamengo x Atlético-GO



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: não divulgado

🚩 Assistentes: não divulgado

📺 VAR: não divulgado

⚽ ESCALAÇÕES

Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Atlético-GO