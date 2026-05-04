Flamengo terá logística especial para maratona de jogos; entenda

O Flamengo se prepara para uma sequência intensa de compromissos fora de casa e adotará uma logística diferenciada para minimizar o desgaste físico e o impacto das longas viagens. Serão quatro partidas consecutivas longe do Rio de Janeiro, envolvendo competições distintas e deslocamentos internacionais.

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A maratona começa pela CONMEBOL Libertadores. Pela 4ª rodada da fase de grupos, o Rubro-Negro encara o Independiente Medellín na quinta-feira (07), às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot. Na sequência, a equipe já vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No domingo (10/05), às 19h30, o adversário será o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada.

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Para reduzir o desgaste com viagens longas e constantes, o clube definiu uma estratégia específica. A delegação embarca nesta terça-feira (05), às 15h30, rumo à Colômbia, mas não retornará ao Rio de Janeiro após o confronto pela Libertadores.

Após enfrentar o Independiente Medellín, o Flamengo seguirá diretamente para Porto Alegre. Na capital gaúcha, o elenco realizará treinos na sexta-feira e no sábado no CT do Internacional, ajustando a equipe antes do duelo contra o Grêmio.

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A medida busca otimizar a recuperação dos atletas e manter o desempenho competitivo em meio a um calendário exigente, considerado um dos maiores desafios da temporada até aqui.

➡️ Independiente Medellín vive crise esportiva e polêmica com torcida

O Flamengo enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada do Brasileirão (Foto: Wesley Santos/Folhapress)

📆Todos os jogos do Flamengo antes da pausa para a Copa do Mundo

✈️Libertadores – Fase de grupos – 4ª Rodada

Independiente Medellín x Flamengo

Qui., 07/05 – 21:30

✈️Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Grêmio x Flamengo

Dom., 10/05 – 19:30

✈️Copa do Brasil – Quinta rodada – Jogo 2 de 2

(Resultado do jogo de ida: 1–2)

EC Vitória x Flamengo

Qui., 14/05 – 21:30

✈️Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Athletico-PR x Flamengo

Dom., 17/05 – 19:30

🏠Libertadores – Fase de grupos – 5ª Rodada

Flamengo x Estudiantes

20/05 – 21:30

🏠Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Flamengo x Palmeiras

23/05 – 21:00

🏠Libertadores – Fase de grupos – 6ª Rodada

Flamengo x Cusco

26/05 – 21:30

🏠Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

Flamengo x Curitiba

30/05 – 16:00