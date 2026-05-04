Atualmente no Pumas, do México, Juninho relembrou sua passagem pelo Flamengo, comentou sobre sua relação com a torcida e opinou sobre a possibilidade de Pedro disputar a Copa do Mundo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante não escondeu uma certa frustração com o Rubro-Negro, embora prefira lembrar dos momentos positivos.

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Contratado pelo Flamengo junto ao Qarabag, do Azerbaijão, Juninho chegou ao Rio de Janeiro sob certa desconfiança dos torcedores. O jogador reviveu a luta para conquistar o carinho do público, embora tenha deixado claro que a passagem pelo Rubro-Negro não foi como idealizou no início por conta, principalmente, da baixa minutagem.

- Eu entendo o lado deles. É normal o torcedor acompanhar o seu time. Se for acompanhar o time de fora, vai ver Real Madrid, Barcelona e não um time menor. E ainda mais trazendo um jogador brasileiro e que ninguém conhecia. Mas eu prefiro chegar num lugar e conquistar o amor do que chegar amado e sair odiado. Acredito que cheguei um pouco "indesejado" e saí com um sentimento das pessoas. Poderia ter sido melhor? Com certeza, pois acredito em mim, mas infelizmente não foi como eu planejei. Mas planejei ser campeão e isso basta. Quem é lembrado é quem é campeão. Quantos jogadores de nome já passaram pelo Flamengo, chegaram amados por todo mundo e saíram pela porta de trás? Entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente.

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Apesar das poucas oportunidades em campo, Juninho recorda das memórias positivas e dos títulos conquistados com muito carinho. O jogador revela não esquecer da comemoração do título da Libertadores nas ruas do Rio de Janeiro cercado de torcedores.

- Sou brasileiro, queria ser campeão dentro do meu país. Foi um sonho realizado. Posso voltar pra minha casa e dizer o que ganhei. Nunca vou esquecer aquele mar vermelho após ser campeão da Libertadores. Vai ficar sempre marcado na minha vida. Foram tantos momentos bons. Fomos campeões em cima do Fluminense e eu fiz um gol na final. Tem essa lembrança da Libertadores, mas os melhores momentos são os títulos. Poder ter ganhado no Flamengo, então todas as pessoas viram isso.

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Na onda da Copa do Mundo, Juninho também opinou sobre a possibilidade de Pedro vestir a camisa da Seleção Brasileira e disputar a maior competição de futebol em 2026. O centroavante elogiou seu ex-companheiro e citou a principal característica do camisa nove do Flamengo.

- O Pedro é um jogador que entrega 25, 28, 30 gols em um ano, um jogador de muito alto nível, um poder de finalização fora do comum e com certeza o Pedro tem possibilidade de estar em uma Copa do Mundo. E pela qualidade que tem, mas principalmente pelo momento, porque penso que Seleção tem que ser por momento. Se ele estiver bem e for convocado, estaremos bem servidos.

Em sua passagem pelo Flamengo, Juninho fez 32 jogos pelo clube do Rio de Janeiro, tendo marcado quatro gols, sendo um na final do Campeonato Carioca e outro na estreia da equipe na Libertadores. No México, o centroavante já balançou as redes sete vezes e é um dos destaques do Pumas, que luta pelo título da Liga MX.

Confira outras respostas de Juninho, ex-Flamengo

Chegada no Flamengo

- Foi tudo muito rápido. Eu estava em negociação com o Sevilla, quase que com um pé lá, mas recebi uma ligação dizendo que o Flamengo me queria. Eu não acreditei num primeiro momento, porque o Flamengo tem condição de abrir a boca e qualquer jogador quer ir pro Flamengo. Eu estava em um bom momento, sendo um dos artilheiros da Liga Europa e tendo o convite do Sevilla. Mas quando soube da proposta do Flamengo... Todo sonho de um jogador de futebol quando criança é jogar no Maracanã. Você jogar pelo Flamengo fica ainda melhor, então juntou o útil ao agradável. E ainda sabendo que eu poderia ser campeão de tudo no meu país. Não pensei duas vezes e sabia que seria campeão de alguma coisa. E fui muito feliz por esse acontecimento.

Apelido por conta da comemoração

- Eu já esperava, porque torcedor brasileiro sempre cria alguma coisa. Mas eu levo na esportiva. Futebol tem que ter zoação, brincadeira, senão perde a graça. Eu sei o que é pra mim, mas se eles ficaram felizes assim, eu fico feliz também. Foi muito engraçado, porque eu fico um pouco sem graça, sou um pouco envergonhado, mas levei na esportiva e não me liguei tanto a isso. Mas é bonito de ver também, vamos entrar na brincadeira, que faz parte do esporte. Levei na esportiva e gostei também.

Juninho celebra gol do Flamengo sobre o Deportivo Tachira, pela Libertadores 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís

- O Filipe teve uma carreira muito bonita e como treinador já começou sendo campeão de tudo, então não tem o que falar muito. Mereceu como jogador e mereceu como treinador. Quando você está num Flamengo da vida, facilita tudo, porque os jogadores são craques. Juntou o trabalho dele com a qualidade do elenco, então gera resultado. Espero que seja só sucesso na vida dele.

Melhor jogador do Flamengo

- Era um Flamengo só com craque. Sou fã de muitos jogadores, como Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Alex Sandro... Cada um tem seus pontos. O Cebolinha foi muito bem na Seleção Brasileira há alguns anos. Mas sou muito fã do Arrascaeta, merece tudo o que já ganhou no clube, assim como o Bruno Henrique. O Jorginho foi 3º melhor do mundo. É muito jogador bom pra falar da qualidade de cada um. O Flamengo é um clube muito abençoado por ter esses jogadores.

Torcidas no México e do Flamengo

- As pessoas do Brasil não tem conhecimento sobre os jogos e estádios aqui. O Chivas, o Monterrey colocam muitos torcedores. O Pumas coloca entre 30 e 40 mil todos os jogos, mas contra o Cruz Azul teve cerca de 50 mil pessoas no estádio. O Flamengo é uma coisa fora do comum, mas em termos de torcida, o Pumas tem bastante torcida. Onde a gente joga, nossa torcida está sempre lá. Tenho certeza que dará lotação máxima na nossa casa. Estou num clube que tem muitos torcedores. Igual ao Flamengo não há nem no mundo. Talvez o Borussia, mas não acredito. A torcida do Flamengo é única no Brasil, mas é gostoso jogar sempre em casa cheia.

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