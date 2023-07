Pedro marcou seu segundo gol com a camisa do Flamengo, na vitória sobre o Madureira, por 2 a 0 no Maracanã, e empolgou a torcida com seu bom início no cube. Em entrevista à 'FlaTV', o atacante falou sobre seu começo no time da Gávea.



- Mais um grande jogo da equipe, começamos bem desde o primeiro tempo, só faltava o gol. Pouco tempo de trabalho, pouco tempo para entrosar. Estamos bem entrosados ali na frente. O importante é sair gol do flamengo, não importante se meu ou do Gabriel. Desde o meu primeiro dia, já conhecia alguns fora do campo. O entrosamento tá aparecendo dentro de campo - disse Pedro.



Com o resultado, o Flamengo alcançou 13 pontos no Grupo A da Taça Guanabara, garantiu vaga nas semifinais da competição e ainda eliminou o rival Botafogo. Por conta da Supercopa, o Flamengo joga quarta-feira a semifinal do estadual, encarando o primeiro colocado do Grupo B.