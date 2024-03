Pedro pode ser o artilheiro do Campeonato Carioca (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A final contra o Nova Iguaçu pode ter um sabor especial para um jogador do Flamengo. Isso porque Pedro está em busca da quarta artilharia com a camisa rubro-negra.

Pelo Flamengo, Pedro já foi artilheiro da Libertadores de 2022, com 12 gols, do Mundial de Clubes, com quatro gols, e da Copa do Brasil de 2023, com cinco gols. O Campeonato Carioca pode ser a quarta artilharia do atacante.

Pedro divide a artilharia com Carlinhos, que estará do outro lado da final vestindo a camisa do Nova Iguaçu. Ambos estão empatados com oito gols no Carioca.

Com o gol sobre o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca, Pedro se isolou como o maior artilheiro do Novo Maracanã. Desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014, o atacante já balançou a rede 78 vezes no estádio.

Pedro é o maior artilheiro do novo Maracanã (Foto: Adriano Fontes/CRF)

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (30), às 17h. A bola rola no Maracanã.