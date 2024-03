Marcos Braz curte show de rap no Rio, e cena inusitada viraliza nas redes; assista

Marcos Braz curtiu show de rap na noite da última quinta-feira (29) (Foto: Reprodução/NGB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 19:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz aproveitou a noite da última quinta-feira (29) para curtir o show do rapper L7nnon. O dirigente falou com portal "NGB News", revelou o gosto musical e comentou o início de ano do Rubro-Negro. O VP, contudo, recusou o pedido do repórter ao fim da entrevista, e a cena viralizou na web.

- Feliz de estar aqui. É um grande artista, rubro-negro. Que Deus ilumine ainda mais a carreira dele. Eu curto rap. A gente não tem muito tempo, mas um rap, uma música, tem que estar sempre ouvindo - começou Braz.

- Neste ano, a gente remodelou bastante coisa, oxigenou bem o ambiente. Tenho certeza que será um ano de muitas conquistas, que é o que a torcida do Flamengo quer - completou o dirigente do Flamengo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No final da entrevista, o repórter pediu para Braz "dar uma voltinha" para mostrar o visual, mas o dirigente se recusou, educadamente. O Flamengo começou o ano com o título da Taça Guanabara e agora busca a taça do Campeonato Carioca nas finais contra o Nova Iguaçu. O primeiro jogo da decisão ocorre neste sábado, às 17h, no Maracanã.