Folha salarial do Flamengo é 100 vezes maior que a do Nova Iguaçu; veja valores

🍊 Nova Iguaçu garante 1 ano de folhas salariais



O ano de 2024 tem sido histórico - e lucrativo - para o Nova Iguaçu. Além de disputar a final do Carioca pela primeira vez na história, o clube alcançou a segunda fase na Copa do Brasil. Somando premiações e bilheteria, já são mais de R$ 2,4 milhões arrecadados de forma bruta.



Com a previsão de ao menos mais R$ 1 milhão nas decisões contra o Flamengo, o clube da Baixada vai faturar algo equivalente a 13 meses - ou seja, um ano de folha salarial contando com o 13º salário.



