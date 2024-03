⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Flamengo controlou a partida e abriu o placar contra o Madureira com Arrascaeta aproveitando um passe de cabeça na área e batendo de primeira para estufar as redes. Sem ser ameaçado, o Rubro-Negro quase ampliou o marcador com Viña arriscando um chute da intermediária para bela defesa do goleiro Mota.



No segundo tempo, a equipe de Tite seguiu adotando a mesma postura e ampliou o placar com Pedro pressionando a saída do Madureira no campo de ataque, recuperando a posse e estufando as redes com apenas seis minutos. E Léo Pereira fechou a conta da partida com um lindo gol em cobrança de falta.