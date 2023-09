O Flamengo empatou em 1 a 1 com o São Paulo no segundo jogo da final da Copa do Brasil e perdeu mais um título na temporada. Ao final do duelo, Ayrton Lucas, que cometeu a falta que resultou no gol Tricolor, pediu desculpas pela falha, disse 'estar envergonhado' após o erro, e falou que acredita na classificação para a Libertadores 2024.