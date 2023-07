Sampaoli soma apenas quatro derrotas no comando do clube, sendo todas no Brasileirão. Contra o Internacional, teve chances de vencer, mas sofreu um gol no fim que decretou a derrota. Diante do Botafogo, até se apresentou de forma razoável para bom, mas esbarrou em uma grande atuação de Perri. Contra o Athletico, viu falha do Santos pesar. Diante do Bragantino, sofreu uma baile, onde pareceu ter sua partida de maior desinteresse sob comando do argentino, no resultado que mais chamou a atenção negativamente.