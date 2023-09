O meia Gerson, do Flamengo, foi convocado pelo treinador Fernando Diniz para integrar a Seleção Brasileira. A presença do jogador entre os escolhidos levantou diversas polêmicas e debates nas redes sociais. Sem ficar de fora dessa, Thigu Soares, influenciador do Lance!, manifestou sua opinião sobre a ida do atleta para a Canarinho.