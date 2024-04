Neymar pode retornar ao futebol brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Vitor Silva/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto cravou o retorno de Neymar ao futebol brasileiro antes da próxima Copa do Mundo. Em seu programa na "Band", o profissional revelou o clube onde o craque da Seleção Brasileira deve jogar.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- O Neymar vai jogar no Flamengo. Não é Santos, nada disso. O Neymar vai vir para o Flamengo antes da Copa do Mundo, vocês podem ter certeza disso. Vocês podem cobrar isso de mim.

Participante do programa, Souza também confirmou a informação de Neto e deu detalhes do possível futuro de Gabigol. Segundo o ex-jogador, o atacante do Flamengo não deve permanecer no Ninho do Urubu.

- Eu também tenho essa informação de um amigo. Ele pediu até para gravar: Neymar vai para o Flamengo, e Gabigol vai para o Palmeiras.

No ano passado, Neymar foi contratado pelo Al-Hilal, onde tem contrato até junho de 2025. Aos 32 anos, o atacante poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir do próximo mês de janeiro.