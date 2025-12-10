Mundial: Filipe Luís define escalação do Flamengo com mudança e surpresa no banco contra Cruz Azul

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pelo Mundial. O confronto, válido pelo Derby das Américas, será no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília). A equipe rubro-negra conta com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo.

O camisa 3 volta ao time titular após um mês e meio ausente, desde o jogo de volta das semifinais das Libertadores contra o Racing. Ele está recuperado de lesão no tornozelo esquerdo.

A grande surpresa, contudo, está no banco: Pedro foi relacionado para o duelo com o time mexicano. No entanto, apesar de estar entre os reservas, o camisa 9 ainda não está apto para atuar, conforme informou o clube.

Desta forma, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo

Caso vença o Cruz Azul, o Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado. Quem passar, encara o PSG, campeão da Champions League, na final. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

CRUZ AZUL X FLAMENGO

Mundial

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg;

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvis;

🖥️ VAR: Fedayi San

