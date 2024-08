Michael conta bastidores com Jorge Jesus no Flamengo e revela mudança na volta: ‘Mais feio’

Michael foi apresentado no Ninho do Urubu, nesta sexta-feira (23) (Gilvan de Souza/CRF)







Publicada em 23/08/2024

Apresentado no Flamengo, Michael contou o que mudou em sua carreira desde que deixou o Rio de Janeiro até o seu retorno. Em tom de brincadeira, o camisa 30 revelou estar mais feio, mas também acredita estar mais pronto para os novos desafios.

- Mais feio. Estou um pouco mais velho. Mas mais experiente. Ganhei mais títulos também. Volto podendo contribuir mais com eles. Quando saí, o Flamengo também ganhou títulos, assim como eu. Volto mais experiente e querendo contribuir mais com o que aprendi lá. Essa é a grande diferença. Chego mais experiente mentalmente, fisicamente. Amadureci muito rápido. Sou um cara totalmente diferente. Mais acostumado a lidar com pressão.

O atleta também revelou um período dos bastidores com Jorge Jesus no Flamengo, mas também no Al Hilal. E elogios os treinadores com quem trabalhou, uma vez que teve a oportunidade de aprender com todos.

- Quando eu cheguei aqui, ele era o treinador. Eu não cheguei muito pronto. Era garoto. Não era o Michael que sou hoje na parte mental e física. Ele até brincava: "Sem a bola você é burro para c*, mas com a bola você é um jogador do c*". E realmente eu era. Com bola, eu jogava com instinto. Tive Rogério Ceni, onde eu não jogava muito como titular, mas aprendi muito. O Renato me deu muitos conselhos, me ajudou muito dentro de campo. Quando o Jesus chega, ele fala: "Você está mais rapaz, mais pronto". Eu tento aprender o máximo possível com quem trabalho. A parte que ele falava que eu não sabia o que fazer taticamente, aprendi lá. Mas quando ele chegou lá, ele disse: "Você evoluiu, mas agora você vai aprender a jogar futebol". Vou tentar fazer o meu melhor.

Na última quinta-feira, Michael foi anunciado pelo Flamengo com contrato até dezembro de 2028. Em sua primeira passagem, o atacante foi campeão do Brasileirão, da Recopa Sul-Americana e venceu duas Supercopas do Brasil.