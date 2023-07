No fim da primeira parte da entrevista, Kroll fez elogios às novas contratações do Flamengo para a temporada 2023/2024. Entre os principais nomes, o Rubro-Negro promoveu o retorno de Franco Balbi, renovou com Olivinha e Cuello, além de fechar as chegadas de Didi Louzada, ex-New Orleans Pelicans, da NBA, e Lucas Mariano, destaque do Franca, esse último sem estar 100% confirmado.



- O Cuello nós renovamos, é o MVP, melhor jogador argentino na atualidade, mas nós reformulamos alguns conceitos de contratação e hoje montamos um time que ta dando muito orgulho em todos que estão acompanhando. Nós necessitamos mais do que nunca do Olivinha e do Balbi. Balbi dispensa apresentações, um jogador que dá prazer de ver jogar - exaltou, antes de finalizar: