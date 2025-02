Matheus Gonçalves comenta reação de Arrascaeta após golaço em título do Flamengo

Matheus Gonçalves foi um dos destaques da goleada do Flamengo em cima do Maricá por 5 a 0. A vitória garantiu o título da Taça Guanabara ao time rubro-negro. O jogador comentou a reação de Arrascaeta após ter marcado um golaço no Maracanã. Arrascaeta chamou atenção e viralizou por colocar as mãos na cabeça comemorando como se tivesse ficado "admirado" com o golaço de Matheus.

- Fruto de muito trabalho, a gente treina todo dia. Consegui o gol, a vitória. Ele não falou nada não, me sinto honrado, trabalhar com ele, aprender com ele no dia a dia - afirmou Matheus.

O jogador ainda brincou alegando que seria dia de festa. Ao falar sobre a conquista, ele exaltou também o trabalho de Filipe Luís, ao dizer que o time soube ouvir o que o treinador tinha a dizer.

- Muito bom, muito gratificante. A gente ganha assim, mas não joga bonito e hoje a gente pode jogar bem. Fizemos o que o professor Filipe pediu para gente fazer, agora é aproveitar este sábado maravilhoso que amanhã é folga, então vamos para festa - completou.

O Rubro-Negro é o maior campeão da Taça Guanabara, com 25 conquistas. Além de Matheus, Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta e Luiz Araújo carimbaram a goleada.

Matheus Gonçalves foi um dos nomes do título do Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como foi o gol de Matheus Gonçalves?

Aos 35 minutos, Matheus Gonçalves tabelou com Wallace Yan, driblou o defensor do Maricá e tocou por cima do goleiro para marcar um golaço e fechar a conta.