Renato Maurício Prado elogia jogador do Flamengo e pede: ‘Não pode ser reserva’

O Flamengo goleou o Maricá por 5 a 0 e foi campeão da Taça Guanabara neste sábado (22), no Maracanã. Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado elogiou o atacante Luiz Araújo, autor do quarto gol do Rubro-Negro. O comentarista aproveitou para pedir a titularidade do jogador de 28 anos a Filipe Luis.

- Uma das poucas coisas que não concordo com Filipe Luís é a titularidade do Plata. Considero o Luiz Araújo muito melhor que ele. Luiz Araújo não pode ser reserva nesse timaço de Filipe Luis - escreveu Renato Maurício Prado.

Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta e Matheus Gonçalves marcaram os outros gols do Flamengo na partida. Luiz Araújo recebeu no campo de ataque, driblou dois marcadores e chutou cruzado para anotar o quarto do Flamengo. Os últimos jogos da rodada derradeira ocorrem neste domingo (23), com duas vagas ainda em aberto.

