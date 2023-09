Jayme de Almeida (2013) - Quatro anos depois, foi a vez de Jayme fazer a função de técnico interino, após Mano Menezes pedir demissão do cargo. Com o substituto no comando, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil de 2013, e do Campeonato Carioca de 2014. Foi demitido um mês depois do título estadual.