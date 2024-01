- O ponto positivo é que o nosso segundo tempo foi muito bom, conseguimos adiantar o time e jogar mais tempo dentro do campo do adversário, criamos algumas situações e fizemos o gol com o Thiago. Acho que tínhamos que controlar um pouco a ansiedade, os meninos entraram bem ansiosos, tomando algumas decisões equivocadas, mas é algo natural para um time jovem. No balanço total do jogo, acredito que entregamos bem e tenho certeza que os meninos vão evoluir - analisou Mário Jorge.