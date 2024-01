O único reforço do Flamengo, Nicolás De La Cruz, desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9). Apesar do foco ser a chegada do novo jogador, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, respondeu sobre outros assuntos. Entre eles, a negociação envolvendo Gabigol, com o Corinthians.