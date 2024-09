Marcos Braz cobra indenização da CBF ao Flamengo por lesão de Pedro

Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 05/09/2024 - 16:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a lesão de Pedro durante o período com a Seleção Brasileira, o Flamengo cobra uma indenização por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Marcos Braz, vice-presidente de futebol, revelou quais os próximos passos do clube.

Flamengo acredita no bom senso da CBF no caso envolvendo Pedro (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Posso informar que já solicitamos que o departamento jurídico entrasse no caso, estamos recortando algumas informações que vão estruturar a parte jurídica do que o Flamengo vai pedir. Não é de uma hora para outra que se apresenta os relatórios médicos e outros processos para que isso seja inserido e fazer o requerimento na CBF — contou Marcos Braz. E completou:

- Claro que não é uma decisão rápida, mas como a gente acredita no bom senso da CBF, ela vai entender a perda do Flamengo. Não pode contribuir com reposição esportiva, de deixar um jogador com a gente, mas pode, sim, fazer reparação financeira. Acredito que a CBF vai antecipar e junto com o jurídico encontrar um valor para repor e dar ao Flamengo.

Pedro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. O atacante do Flamengo está fora da temporada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o corte na noite desta quarta-feira (4).

A lesão de Pedro ocorreu no início da atividade comandada por Dorival Jr. Inclusive, o atacante começou o treino como titular e saiu carregado de campo após a lesão. Endrick, do Real Madrid, entrou no lugar ao jogador.