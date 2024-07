Marcos Braz abre o jogo sobre futuro de Gabigol no Flamengo: ‘Muito difícil’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 22:06 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 30/06/2024 - 23:54

Vice-presidente de futebol, Marcos Braz deu entrevista após a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 1 e respondeu sobre o futuro de Gabigol, afastado da partida deste domingo (30) após seu empresário, Júnior Pedrosa, afirmar em entrevista que já procura um novo clube para o atacante.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Com contrato até o fim de 2024, Braz abriu o jogo sobre a dificuldade da renovação do vínculo com o atacante. A expectativa é de que o jogador deixe o clube em breve.

- O Flamengo ainda possui contrato com o Gabriel até o dia 31 de dezembro, caso não seja a viável a saída dele, ele continuará aqui no Flamengo exercendo seu contrato até o final. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão (de uma compensação financeira)… Agora renovação continua muito difícil - afirmou o dirigente.

Segundo Braz, ele não participou do confronto devido ao número de partidas no Brasileirão. Até o momento, Gabigol já disputou cinco jogos na atual edição. Caso entre em campo mais duas vezes pela equipe carioca, não poderá defender outro time na competição.

- O Flamengo preferiu afastar o Gabriel depois, mas também numa conversa que eu tive junto com o empresário dele, a gente teve uma longa conversa após a entrevista que ele deu e a gente entendeu que o Gabriel conta com cinco jogos já feitos aqui. Se ele jogasse hoje aqui, ele já não poderia mais sequer viajar com o clube caso ele quisesse ou se tivesse alguma proposta do futebol brasileiro. A gente fez a opção de chegar nesse momento agora, já que o empresário também disse que queria ouvir e procurar alguns caminhos novos - finalizou.