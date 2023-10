Já com Fernando Diniz no comando, esta é a primeira vez em que um jogador do Flamengo é lembrado. Gerson volta à Seleção Brasileira com a "missão" de quebrar a maldição e reverter o histórico recente negativo. No atual momento da temporada, o volante vem sendo um dos principais e mais regulares jogadores do Rubro-Negro, protagonizando boas atuações.