Luiz Araújo revela detalhes de Neymar no vestiário do Flamengo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 17:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Luiz Araújo revelou detalhes da conversa que teve com Neymar no vestiário do Flamengo após a vitória sobre o Grêmio, na quinta-feira (13). Autor dos dois gols do Rubro-Negro no Maracanã, o ponta-direita contou ao "Resenha do Jogo", quadro da FlaTV no Youtube, que o astro do Al-Hilal o parabenizou pela atuação e pelo golaço marcado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Depois do jogo o Neymar estava no vestiário, fui dar um abraço nele porque é um ídolo para todos nós. Todo mundo que joga futebol se inspira nele porque como jogador não tem o que falar. Fui dar um abraço nele, ele me deu os parabéns também pela partida, isso me deixou muito feliz. Mostra que estou no caminho certo - disse Luiz Araújo.

Neymar e Luiz Araújo se cumprimentam no vestiário após vitória do Flamengo (Foto: Reprodução Instagram)

Além do papo no vestiário, o atacante do Flamengo comentou vídeo que circula na internet com a reação de Neymar ao golaço que abriu o placar do jogo.

- A rapaziada me mandou no grupo (o vídeo). Mostra que realmente foi um golaço, ter o reconhecimento o de um ídolo como Neymar, sem palavras - afirmou o camisa 7.

Os dois gols de Luiz Araújo deram a vitória ao Flamengo diante do Grêmio no Maracanã. Assim, o Rubro-Negro segue na liderança do Brasileirão e encara o Athletico no domingo (16), pela nona rodada da competição.