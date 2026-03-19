Jardim elogia postura dos jogadores do Flamengo no segundo tempo: 'Dei os parabéns'

A vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Remo, nesta quinta-feira (19), passou diretamente pela leitura de jogo do técnico Leonardo Jardim, que explicou em coletiva o que mudou para a equipe sair de um primeiro tempo apagado para uma atuação dominante na etapa final.

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O treinador reconheceu que o time teve dificuldades antes do intervalo, com pouca efetividade ofensiva apesar do controle da posse de bola. Segundo ele, o Flamengo não conseguiu transformar volume em chances claras.

— O primeiro tempo tivemos aquela posse de bola estéril, circulamos muito a bola, mas não fomos agressivos para entrar dentro do bloco defensivo adversário. Isso proporcionou muitas perdas de bola e alguns lances de contra-ataque. Foi um assunto que falei com os jogadores no intervalo, que tínhamos que ser mais eficazes jogando entre linhas do que só circular a bola por trás de um lado para o outro. Foi isso que fizeram, dei os parabéns, só jogadores inteligentes como eles é que conseguem entrar logo no segundo tempo e em 15 minutos resolvemos o jogo. Pressionamos alto, com as linhas próximas, ganhamos as primeira e segunda bolas e criamos as situações. Depois do 3 a 0, rodei alguns jogadores por estratégia, porque temos outro jogo em três dias, e tivemos mais posse para gerir o jogo — analisou Jardim.

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Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Remo (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)

Leonardo Jardim comenta grupo do Flamengo na Libertadores

Durante o jogo no Maracanã, o Flamengo ficou sabendo do seu caminho na Libertadores. Após sorteio no Paraguai, na sede da Conmebol, ficou definido que o Rubro-Negro enfrentará Estudiantes (Argentina), Cusco (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia). Ao ser questionado do tema, o treinador Leonardo Jardim foi sincero.

- Independentemente das equipes que estão no nosso grupo, temos que qualificar a nossa. Se me perguntarem se conheço as equipes, vou dizer que não. Não tenho uma grande afinidade para falar. Nesse momento, só tenho a dizer sobre a nossa responsabilidade em evoluir. Vamos ter tempo para trabalhar os jogadores que não vão para seleções. Em temos estratégicos, mesmo com poucos dias tivemos ótimos dias de trabalho, os jogadores estão tendo uma postura formidável. Estamos conseguindo rentabilizar o pouco tempo em muito trabalho - analisou Jardim.

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- É uma responsabilidade. Representar o Flamengo, com a obrigação de jogar para vencer, me motiva. Na Europa, já há alguns jogos de Champions League, assim como na Ásia, e essa será a minha Champions League. Será uma experiência para desfrutar e para mostrar a melhor versão no Flamengo - finalizou.

Veja outras respostas de Leonardo Jardim.

Próximo jogo: Corinthians

"O próximo jogo será um pouco diferente desse, o Corinthians também vai jogar. Temos muito respeito pelo Corinthians como clube. O Flamengo, onde joga, tem que ter no seu DNA um espírito vencedor. Vamos começar a trabalhar amanhã para escalar uma equipe competitiva. Seja os 11 iniciais ou os jogadores que entraram. Hoje, os que entraram contribuíram para a equipe. Vamos tentar nos preparar bem para o próximo jogo."

Desfalques importantes em Itaquera

"Sinceramente, a minha opção foi por começar com jogadores que achei mais pertinentes para ganhar esse jogo. Em relação ao próximo jogo, vamos começar a pensar, e eles estão fora (Pulgar e Léo Pereira). Um elenco como o do Flamengo, todos os que entram têm que mostrar por que estão no Flamengo. Se não me engano, na final da Libertadores tinha um ou dois jogadores menos utilizados, um até fez gol decisivo. Não podemos pensar que temos 11 jogadores para jogos importantes e outros para jogos menos importantes. O Flamengo vai para cada jogo com o objetivo de vencer e fazer bem as coisas. Infelizmente, eles estão de fora. Mas temos Danilo, temos Vitão, temos Paquetá, temos Nico (De la Cruz), temos Evertton... Temos jogadores que querem oportunidade. Como treinador, não me preocupo. Não posso dizer que somos um dos melhores elencos da América Latina e, depois, reclamar dessas coisas."

Posicionamento dos pontas

"Com certeza que neste momento existem muitas funções, Plata, Carrascal, Araújo, Paquetá também faz. Temos Lino, Cebolinha. São jogadores que gosto que joguem por dentro em algumas situações. Algumas vezes, nas costas da linha adversária. E defensivamente, que equilibrem a equipe, é fundamental. Por muitas vezes, aos 30 minutos eu troco quando estão cansados. Temos que atacar e defender. Jogar por dentro é algo que temos que trabalhar aos poucos. Num passado recente, eles eram mais abertos, jogavam na linha, no 1x1, às vezes os laterais que jogavam por dentro. Neste momento, quero associação mais por dentro por causa daquela ideia inicial de ter mais jogadores na área. Mais por dentro estão mais perto da área para os momentos de definição."

Momento dos defensores, convocados

"São jogadores inteligentes, de capacidade. Conseguem entender quando damos feedbacks de organização. Foi o que aconteceu. Trabalhamos algumas situações pontuais de organização, compreenderam bem, por isso acredito que estamos mais compactos. No primeiro tempo não gostei de algumas saídas de contra-ataque e conseguimos retificar isso. O Léo Pereira foi convocado pela primeira vez, fico feliz por ele porque está performando no Flamengo. Os outros dois são jogadores históricos, com bagagem internacional grande seja na Seleção ou em clubes. Com certeza em uma competição desse tipo (Copa) o treinador quer do seu lado jogadores com experiência internacional."

Momento de Arrascaeta

"Com certeza a temporada do Arrascaeta no ano passado foi formidável. Não sei se é fácil repetir os números. Mas tenho verificado que o Arrascaeta é um jogador que evolui com a equipe ao longo do ano, acredito que vá acontecer isso. É um jogador importante. No jogo do Botafogo falei com ele: "Não joga porque quero te preservar. Não pode jogar 80 minutos numa temporada, jogadores como você não temos em todos os cantos". É um jogador especial, que a gente conta muito e queremos preserva-lo para que consiga mais uma temporada importante no Flamengo."

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